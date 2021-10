El FMI optimista con la recuperación en LATAM pese a alta inflación

Washington, DC.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) arrojó, este martes, datos positivos sobre la recuperación de la economía de Latinoamérica para este 2021, a pesar de la alta inflación que se espera para este año en esa región.

En el nuevo informe de Global Economic Prospects (WEO), el Fondo subió las previsiones de crecimiento de América Latina en 2021 al 6,3 %, medio punto por encima de su pronóstico de julio.

Esta mejora se dio porque la mayoría de países latinoamericanos, como Chile, Argentina y Colombia, por ejemplo, vieron revisadas al alza sus perspectivas de crecimiento para este 2021.

Por su parte, Chile será el país latinoamericano que crecerá a un mayor ritmo, un 11 % pronosticado para 2021, en comparación al 6,2 % que proyectó el Fondo en abril.

En su informe, el FMI destacó a Chile como uno de los países a nivel mundial con mejores niveles de producción y reservas de cobre y litio. Una característica que dentro del contexto actual de creciente demanda de materias primas ha disparado las proyecciones para esta nación suramericana.

Así lo afirmó el FMI, «Los beneficios económicos de los precios más altos podrían ser sustanciales para los países exportadores de metales».

