El Senado de EE. UU. aprueba suspender el techo de deuda hasta diciembre

Washington, DC.- El Senado de EE. UU. tras un acuerdo entre republicanos y demócratas, para evitar un primer incumplimiento de la deuda alrededor del 18 de octubre, fue aprobado, el acuerdo para aumentar de inmediato al límite de endeudamiento.

Tras la aprobación del U.S. Senate para aumentar temporalmente el límite de deuda a 28,4 billones de dólares para el gobierno federal y evitar el riesgo de incumplimiento a finales de mes que conllevaría catastróficas consecuencias económicas.

Por su parte, luego de semanas de lucha partidista, el aumento sería de $480.000 millones, con nuevo límite hasta el 3 de diciembre. Lo que resucitará la discusión durante las próximas ocho semanas.

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, dijo, «Los republicanos jugaron un juego partidista peligroso y arriesgado. Me alegro de que su actitud arriesgada no haya funcionado».

With America honoring its full faith and credit:

Senate Democrats are continuing our work to Build Back Better, help people and families, fight climate change, create the good-paying jobs of tomorrow, and rekindle that optimism that has long been the core of America's identity.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 8, 2021