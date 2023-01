¿Quiénes pagarán impuestos por recibir cheque de estímulo por inflación?

Nueva York, NY.- La Franchise Tax Board (FTB) de California anunció que el dinero del cheque de estímulo por inflación recibido por millones de contribuyentes no es considerado un ingreso que afecte al pago de impuestos a nivel estatal, pero sí afecta a los impuestos federales.

Por ejemplo, aquellas personas que recibieron cheques de estímulos a partir de los $600 sí tendrán que pagar impuestos. Esto, debido a que este dinero se considera impuestos gravables a nivel federal.

Ver más: Condonación de deuda de facturas vencidas de gas y electricidad

Tomando en consideración ciertos criterios de elegibilidad, la FTB aclaró que el dinero que los contribuyentes recibieron no paga impuestos estatales. Lo que quiere decir que el dinero que Ud. recibió no es considerado como ingresos para las autoridades de California.

Sin embargo, es importante resaltar que a nivel federal el Internal Revenue Service (IRS) sí considera el dinero del cheque de estímulo por inflación como un ingreso. Por esta razón, los contribuyentes que recibieron su pago recibirán un formulario 1099-MISC para incluirlo en sus presentaciones.

Californians impacted by winter storms will now have more time to file their taxes and are eligible to claim deductions for disaster losses.

We're working swiftly to help people get back on their feet and help communities recover.https://t.co/0Wyhv2Yqhs

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 13, 2023