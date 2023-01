Secretary of the Treasury dice que el IRS debe reconstruirse

Washington, DC.- Janet Yellen, la United States Secretary of the Treasury declaró que hay que reconstruir el Internal Revenue Service (IRS) en los próximos años, como una prioridad, para evitar los grandes retrasos y la falta de personal en auditorías.

De este modo, Yellen explicó que está fascinada con la aprobación de $80 mil millones en nuevos fondos del Congreso. Este será destinado para ayudar a reducir la enorme acumulación de declaraciones de impuestos.

Además Yellen informó que decidió permanecer como secretaria del Tesoro, sobre todo, para supervisar la implementación de legislación. Por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación que incluye un financiamiento del IRS.

En este sentido precisó Yellen, «Estoy entusiasmada con la legislación que se aprobó y quiero asegurarme de que marque la diferencia que debería marcar, y eso incluye al IRS». Así pues añadió, «Esa agencia necesita ser rehecha por completo, y es una gran tarea».

From Senegal today, I spoke to @amanpour about our Administration's economic priorities in the U.S. I am encouraged by the continued progress on inflation and the sustained health of the labor market. pic.twitter.com/zvQ5H69LB3

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) January 21, 2023