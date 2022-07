¿Quiénes invirtieron más en criptomonedas? hispanos, afroamericanos o blancos

Nueva York, NY.- Según la firma Morning Consult, los hispanos y afroamericanos en EE. UU., invirtieron más que los blancos en criptomonedas, con el objetivo de hacer una riqueza rápida y más equitativa, pese a que el desplome actual de las crypto exploten esta ilusión.

En este sentido, el bitcoin en noviembre de 2021 tenía un valor de más de $67.000, sin embargo, el valor de las criptomonedas actualmente orbita los $20.000. Ciertamente, unas cifras de terror para los inversores de este mercado tan volátil.

Ver más: Plataforma Celsius se declaró en bancarrota: ¿invierno para las criptomonedas?

Por ejemplo, el Ethereum, pasó de un valor de $4.800 en noviembre de 2021 a menos de $1.000 en junio. Lo propio sucedió con Dogecoin que pasó de los 33 centavos de dólar en agosto de 2021 a 5 centavos de dólar en junio.

John A Ladyzinski, profesor de la Universidad de Nueva York, precisó, «Los inversionistas que pertenecen a minorías, negros, latinos y LGTQ son, y de lejos, mayoritarios en el mercado de las criptomonedas».

A propósito de justificar esta tendencia de compra de cripto, detalló, «Han invertido en ellas porque las instituciones financieras los han tratado injustamente. Estas minorías no han conseguido los préstamos que necesitaban y si han solicitado crédito, no han obtenido todo el que necesitan».

Fresh off the press – Q2 recap update from the @ethdotorg squad: https://t.co/ifzEeT3J44

As always, thanks to our core team, hundreds of code & content contributors, and the thousands of translators who make this all possible. I love this community 💜

— samrichards.eth (@samonchain) July 16, 2022