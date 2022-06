Estados Unidos a las puertas de una recesión

Nueva York, NY.- El temor a una recesión en Estados Unidos es una de las razones por las que Wall Street comenzó, este jueves, a la baja junto al Dow Jones de Industriales cayó un 2.46% con los inversores asumiendo la noticia de la Fed de subir el tipo de interés un 0.75%.

Solo a diez minutos de la apertura del parqué, el Dow Jones ya perdía 754.57 puntos, donde cayó por debajo del listón de los 30.000, llegando a los 29.913,96. Al tiempo, el selectivo S&P 500 se dejaba un 2,76 % o 104,5 unidades, hasta 3.685,49.

Ver más: Fed sube tipo de interés y vaticina otra subida en julio

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas también sufrieron una gran caída de un 2.92% o 324.26 enteros, hasta llegar los 10.774,89.

Jerome Powell, presidente de la Fed con el anuncio de subir el tipo de interés un 0.75%, provocó inmediatamente se dispararon los tres índices. Sin embargo, poco a poco fueron perdiendo fuerza pese a que terminó la jornada en positivo.

As the stock market declines and the Fed hikes rates, recession fears are rising. Here’s what to know. https://t.co/I1eOCNEyG3

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 16, 2022