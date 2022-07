Plataforma Celsius se declaró en bancarrota: ¿invierno para las criptomonedas?

Nueva York.- Celsius Network, plataforma de negociación de criptomonedas, entró en bancarrota, con un déficit de $1.190 millones en su cuenta de resultados, según los documentos judiciales presentados, este jueves, ante una corte de Nueva York.

La documentación indica que la firma con sede en Nueva Jersey, tiene pendientes de cobrar $40 millones de Three Arrows Capital. El fondo de inversión de criptomonedas con sede en Singapur y que también se declaró en bancarrota.

Ver más: Comportamiento de los grandes bancos de Estados Unidos ante una recesión

Por su parte, la firma precisó que solo dispone de $167 millones de liquidez. Este monto es el único disponible para enfrentar los costos de reestructuración con lo que pretende estabilizar el negocio y salir de la bancarrota.

Por ejemplo, el pasado 13 de junio, bitcóin se desplomó un 15%, luego de hacerse pública la noticia de bancarrota de Celsius Network. Donde se suspendieron todas las transacciones entre clientes, vetando la retirada de capitales gracias a «condiciones extremas» del mercado.

Moments ago, @CelsiusNetwork filed voluntary petitions for Chapter 11 protection and announced that the company initiated a financial restructuring. https://t.co/vf5wsT6TMp

— Celsius (@CelsiusNetwork) July 14, 2022