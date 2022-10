Comportamiento del mercado de arrendamiento de oficinas

Nueva York, NY.- El mercado de arrendamiento de oficinas de oficinas de la NYC se recuperó en el tercer trimestre en comparación al 2021, pese a que el arrendamiento se mantuvo por debajo de los niveles experimentados antes del incremento del trabajo remoto por la pandemia de covid-19.

En este sentido, el volumen de arrendamiento de oficinas subió en 27.6%, o sea, a 9.23 millones de pies cuadrados. Considerándose las tasas de interés más altas y con un dólar fuerte que frenó las nuevas inversiones, de acuerdo con Colliers International Group Inc.

En el transcurso del 2022 el volumen de arrendamiento sumó 24.17 millones de pues cuadrados. Es decir, casi un 50% más que en el mismo periodo del año anterior, y menos del 4% del total del año pasado.

De esta forma, el volumen estuvo por debajo del promedio trimestral de cerca de 9.1 millones de pies cuadrados en los cinco años hasta el año 2019. Frank Wallach, director gerente ejecutivo de investigación de Nueva York en Colliers, precisó, «Todavía escuchamos sobre grandes acuerdos pendientes».

The U.S. office market is in unchartered territory. In this new report, we examine the national context and outlook, before looking at current economic and real estate trends in 59 leading U.S. office markets. Check out the insights here: https://t.co/rAJwwh1aYb pic.twitter.com/kFSu5FqEgS

— Colliers (@Colliers) September 30, 2022