Reguladores multan a 16 firmas financieras por $1.800 millones

Nueva York, NY.- Reguladores de Estados Unidos multan a 16 firmas financieras fueron por un monto de $1.800 millones combinados, donde se incluyen Barclays (BARC.L) , Bank of America, Citigroup, Credit Suisse (CSGN.S) , Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS (UBSG.S).

La profunda investigación estuvo encaminada desde el año pasado, por la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es considerada una de las resoluciones colectivas más grandes.

Según los reguladores el personal de los bancos estuvo frecuentemente en comunicación sobre asuntos comerciales, haciendo uso de sus dispositivos personales. Es decir, el personal involucrado comunicaba asuntos comerciales, acuerdos de deuda y acciones con clientes y asesores externos por medio de mensajes de texto y WhatsApp.

Sin embargo, las instituciones no conservaron la mayoría de esos chats personales. De esta manera, se violaron las normas federales que exigen que los agentes de bolsa y otras instituciones financieras conserven las comunicaciones comerciales.

