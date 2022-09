Gigante financiero de EE. UU., contratará más de 2.000 ingenieros

Austin, Texas.- JPMorgan Chase & Co tiene planeado contratar al menos 2.000 ingenieros en todo el mundo hasta fin de año, pese al empeoramiento de la economía, de acuerdo con la directora global de información, Lori Beer.

Por su parte, JPMorgan Chase & Co considerado el prestamista más grande de Estados Unidos sumó una red de más de 5.000 desarrolladores de software y científicos de datos en 2021.

En este sentido, tiene la intención de atraer un par de miles más en un contexto donde los gigantes tecnológicos dejaron de contratar o se encuentran recortando nóminas. Por el momento, los trabajadores tecnológicos abarcan el 20% de la fuerza laboral global, de un total de 278.000 empleados del banco.

Además, Beer en una entrevista en la oficina del banco en Plano, Texas expresó que, «Definitivamente todavía estamos contratando». Esta conferencia interna de JPMorgan reunió a 500 de los mejores ingenieros de la empresa.

