La alianza de Biden con JP Morgan, Chase y Citibank

Washington, DC.- El presidente Biden, se alió, este miércoles, con directivos de grandes firmas estadounidenses, entre ellas bancos como Citibank y JP Morgan Chase, para presionar a los republicanos en el Congreso y resolver la crisis de deuda que amenaza el país.

Esta acción nace, ante el riesgo cada vez más real de una suspensión de pagos de la deuda soberana que podría provocar una crisis financiera en Estados Unidos.

De esta manera, Biden quiso cerrar filas con figuras destacadas del ámbito de las finanzas para urgir al Senado a que apruebe esta semana una suspensión del límite de endeudamiento.

Durante una reunión virtual con esos empresarios en la Casa Blanca, Biden dijo, «Nuestros amigos republicanos tienen que dejar de jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense».

