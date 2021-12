«Insiders» amasan fortunas inclusive en contexto de fiscalización

Nueva York, NY.- La recopiladora InsiderScore/Verity, que se encarga de analizar operaciones de los «insiders», reportó que Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg no solo se ha enriquecido por la pandemia, sino que continúan amasando incalculables fortunas deshaciéndose de acciones.

Asimismo, la venta de acicones en los picos más altos ha generado que estos gurú de la tecnología sean los millonarios de este siglo XXI.

En este orden de ideas, se considera que el mayor vendedor de 2021 por valor de recaudación es Jeff Bezos, fundador de Amazon. Sin embargo, hoy se dedica a su empresa de viajes espaciales Blue Origin y a proyectos filantrópicos.

En este orden, el «insiders» Jeff Bezos que ha vendido acciones por valor de 9.970 millones a lo largo de todo el año 2021, atribuidas a un plan preconfigurado llamado «10b5-1», es considerado el mayor vendedor de 2021.

