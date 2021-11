Cisco gana $2.980 millones entre agosto y octubre, un 37% más

Nueva York, NY.- El fabricante de equipamiento de internet Cisco (NASDAQ:CSCO) presentó, este miércoles, sus resultados de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2022, en los que registró unas ganancias de $2.980 millones, un 37% más que los 2.174 millones obtenidos en el mismo período del ejercicio anterior.

De esta manera, entre agosto y octubre, Cisco -cuyo año fiscal empieza en agosto- ingresó 12.900 millones de dólares, por encima de los 11.920 millones facturados en el mismo período del año fiscal 2021.

La firma, con sede en San José, California, indicó que los tres primeros meses de su ejercicio fiscal acabaron con unas ganancias de 71 centavos por acción. Frente a los beneficios de 51 centavos en el mismo período del año anterior.

Por segmentos de negocio, el de infraestructura de redes ingresó $5.967 millones -un 10 % más interanual-. Mientras que el de Trabajo Híbrido (que incluye el servicio de videollamadas Webex, muy popular desde el inicio de la pandemia) facturó 1.109 millones, un 7 % menos.

