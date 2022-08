Inflación golpea la fabricación de vehículos eléctricos

Washington, DC.- La creciente inflación en los precios de los materiales para la fabricación de vehículos eléctricos obligó a Nikola Motor y Lucid Motors, dos compañías emergentes del sector en Estados Unidos a plantearse ampliar su capital con el fin de financiar sus planes de producción.

Inicialmente, el fabricante de camiones Nikola anunció su intención de ampliación de capital, por un monto de $400 millones. Anteriormente, Lucid hizo lo propio pero por un monto de $8.000 millones.

Ver más: Entérese de la «histórica inversión» por crisis de vivienda

Ambas compañías combinan en este plan cuando los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos; es decir, General Motors, Ford, Stellantis, Toyota y Honda, se dedicaron los últimos meses en asegurar el suministro de productos clave para producir baterías.

Nikola hace este anuncio luego de que el fabricante emergente de camiones eléctricos perdiese $152.9 millones en el primer trimestre del año. O sea, un 27% más que el año anterior.

Together with @ivecogroup_ we're proud to have presented an alpha Nikola Tre FCEV to the Centre for Solar Energy & Hydrogen Research Baden-Württemberg for the visit of the Markus Söder, Minister President of Bavaria & Winfried Kretschmann, Minister President of Baden-Württemberg pic.twitter.com/lilddqBKRw

— Nikola Motor Company (@nikolamotor) August 30, 2022