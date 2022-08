Entérese de la «histórica inversión» por crisis de vivienda

Miami, FL.- Para solucionar la «crisis de vivienda asequible», se anunció una «histórica inversión» de $85 millones, con el que se pretende «garantizar que las familias puedan continuar viviendo y trabajando» en esta zona del sur del estado.

Así lo anunció la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Lavine Cava, llamándolo plan «HOMES». Asimismo, adelantó que este plan es un «componente crítico de mi presupuesto del condado para 2022-2023».

De manera que, con «HOMES» «Con este plan, buscamos brindar apoyo directo a los residentes de nuestra comunidad, desde familias de clase media que son dueñas de sus casas y están atrasadas en el pago de sus facturas, o aquellas cuyas rentas se han disparado».

En este sentido, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Lavine Cava prometió que no quedarán desatendidas, «las familias de bajos ingresos y aquellos sin hogar, así como pequeños propietarios y desarrolladores que están construyendo nuevas viviendas para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad».

Today, I announced our newest housing initiative – Our HOMES plan.

We know that residents are facing a housing affordability crisis, and this plan will bring relief for struggling homeowners and renters, create more housing, and preserve and enhance existing affordable housing. pic.twitter.com/UK39yZAOXQ

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 29, 2022