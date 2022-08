La nueva tendencia: compra de vehículos por Internet

Washington, DC.- Sondeos determinaron que la compra de vehículos por Internet gana más popularidad en el mercado de Estados Unidos, lo que inclina a un 17% de los compradores prefieren no acudir al concesionario.

El responsable del sondeo fue desarrollado por una filial del Banco Santander en Estados Unidos, Santander Consumer USA.

De esta manera, la intención de un 17% de los encuestados respondió que en los últimos dos años están comprando más en línea. Lo que trae como consecuencia una menor asistencia de forma física a los concesionarios.

En este sentido, un 25% de los encuestados declaró que tenían planeado comprar o alquilar su próximo vehículo en línea. Por otro lado, un 71% subrayó que planea comprar o también alquilar su próximo vehículo de forma tradicional, o sea, en concesionario.

