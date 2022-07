Gigante tecnológico compra One Medical por $3.900 millones

Nueva York, NY.- Amazon acordó, este jueves, adquirir la firma de servicios médicos de Estados Unidos, One Medical por el monto de $3.900 millones, buscando reforzar su estrategia del sector sanitario, uniéndose a iniciativas de grandes tecnológicas como Microsoft y Apple.

Andy Jassy, empresario estadounidense y director ejecutivo de Amazon, reveló en un comunicado que cerrar el trato, definitivamente, será una de las mayores adquisiciones jamás hechas por la empresa.

Por su parte, One Medical dispone de una red de clínicas médicas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Por esta razón, Amazon busca usarlas para proveer servicios sanitarios a los empleados y trabajadores de empresas.

En este sentido, Neil Lindsay, vicepresidente de Amazon para servicios de salud también detalló, «Creemos que la sanidad ocupa un puesto destacado en la lista de experiencias que necesitan reinventarse. Vemos muchas oportunidades para mejorar la calidad de la experiencia y permitir que la gente recupere parte de su valioso tiempo».

