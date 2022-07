Mercado inmobiliario cae a su nivel más bajo en décadas

Nueva York, NY.- Cifras difundidas por la Mortgage Bankers Association (MBA), revelaron que en el mercado inmobiliario en EE. UU., las solicitudes de hipotecas para comprar viviendas o refinanciar préstamos cayeron en Estados Unidos a su nivel más bajo en 22 años.

En este sentido, la demanda de hipotecas se ubicó, durante la semana pasada, en un nivel nunca visto desde febrero del año 2000.

Se especula que tanto la subida de los tipos de interés originado por la actual y fuerte inflación en el país, está golpeando en el mercado hipotecario. En especial el rubro de las refinanciaciones, que son más sensibles a los cambios en los tipos de interés.

Asimismo, la semana pasada las solicitudes de refinanciamiento cayeron un 80%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por ahora, se mantiene en su nivel más bajo en más de veinte años.

Joel Kan on the latest BAS: “Higher mortgage rates and heightened economic uncertainty cooled borrower demand in June, leading to new-home purchase applications declining to the lowest level since April 2020." More here: https://t.co/If9APGp3Ek pic.twitter.com/a4QyVIJ5A6

Por su parte, la demanda de hipotecas para comprar viviendas bajó un 7% en los últimos siete días. Mientras que en la comparación interanual cayó un 19%. Lo que indica que el mercado inmobiliario del país se está enfriando.

