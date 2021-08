El precio del oro se desploma a un mínimo de 4 meses

Nueva York, NY.- El precio del oro cayó a un mínimo de cuatro meses debido a un informe del mercado laboral estadounidense más fuerte de lo esperado y en medio de las apuestas de que la Federal Reserve System de los EE. UU.

Por su parte, el precio del oro en Delhi bajó ₹ 317 a ₹ 45,391 por cada 10 gramos en línea con una caída en los precios internacionales de los metales preciosos.

Nish Bhatt, fundador y director ejecutivo de Millwood Kane International, dijo que los datos de empleo en Estados Unidos y la fortaleza del dólar hicieron subir el precio del oro.

Así expresó Nish Bhatt, “Los últimos datos de empleo de EE. UU. Publicados fueron mejores de lo esperado. Condujo a un impulso en los rendimientos del dólar estadounidense y de los bonos del Tesoro. Un dólar más fuerte encarece el oro ”.

Asimismo, sentenció, “Además, la expectativa de una recuperación más rápida en la economía estadounidense y mundial reducirá las incertidumbres y, por lo tanto, el apetito de los inversores por el oro”.

Q2 consumer credit up 8.8%; revolving credit up 10.7%; nonrevolving credit up 8.3%; June revolving credit up 22% (SAAR): https://t.co/Ac5etvUlSO

— Federal Reserve (@federalreserve) August 6, 2021