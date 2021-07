La FED promete “potente apoyo” a economía de EE. UU.

Washington, DC.- La Federal Reserve System (FED), en su informe semestral al Congreso sobre medidas de política monetaria, difundido el viernes, indicó que su plan es mantener ese apoyo hasta que se registre un mayor avance en la recuperación luego de la grave recesión del año pasado.

Ver más: CEPAL: economía latinoamericana crecerá un 5,2% en 2021

Al mismo tiempo, la Reserva Federal asegura que sus medidas para mantener una baja tasa de interés proporcionan un “potente apoyo” a la economía de Estados Unidos durante su recuperación de la pandemia de coronavirus.

Durante el primer semestre del año, la campaña de vacunación contra el covid-19 ayudó a reabrir la economía y produjo un fuerte crecimiento económico. Así lo dijo la FED, pero advirtió que perduran los efectos de la pandemia que lastran la economía, y que el empleo todavía está muy por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia.

The Fed is accountable to the public & the U.S. Congress. Twice a year, the Federal Reserve submits an extensive report–the Monetary Policy Report–on recent economic developments and its plans for monetary policy. (1/3) https://t.co/fjUmY4KluT

— Federal Reserve (@federalreserve) July 9, 2021