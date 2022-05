Consecuencias del desespero de JetBlue por comprar Spirit

Nueva York, NY.- JetBlue (NASDAQ:JBLU), insiste en comprar a su competencia low cost Spirit, haciendo una oferta de $30 por título de accionistas luego de que el pasado 2 de mayo Spirit rechazara una oferta de JetBlue por $3.600 millones.

Por su parte, Spirit recibió anteriormente otra oferta de Frontier Group que fue pactada en febrero que aún sigue en negociación, por tal razón, JetBlue lanzó esta oferta como una estrategia de negociación.

En este sentido, JetBlue asegura, en una carta abierta a los accionistas, que su oferta es, «claramente superior». Además sentenció que Spirit rechazó la oferta sin ninguna razón, además se negó categóricamente a dialogar al respecto.

Del mismo modo, JetBlue muestra su insistente deseo de hacerse con la aerolínea low cost mostrando su intención de ofrecer hasta $33 por acción, si Spirit se sienta en una mesa de diálogo.

