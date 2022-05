Estrategia de Bukele para surfear caída de Bitcoin

San Salvador, El Salvador.- El gobierno de El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele, guarda la calma ante la caída en un 60% del bitcoin, uno de sus máximos históricos en los últimos días y su reducción del valor de sus reservas de criptoactivo.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Bukele no ha publicado nada referente al tema por sus redes sociales, medio que usa para informar sobre el tema.

Hay que recordar que El Salvador adoptó el bitcoin para septiembre del 2021, como moneda de curso legal. Para hacer realidad su implementación y convertirlo en su principal proyecto económico se destinó de $200 millones.

A pesar de la abrupta caída del precio de esta criptomoneda, El Salvador no da muestras de retroceder, pese a las recomendaciones internacionales; como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Contra todo pronóstico, Bukele anunció una nueva compra por más de $15.3 millones. Históricamente, entre el 6 de septiembre de 2021 y el pasado 9 de mayo, el país centroamericano había acumulado 2.301 bitcoins por más de $100 millones.

