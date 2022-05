Metaverso ¿el futuro de los negocios emprendedores?

Washington, DC.- Según un estudio de la firma Analysis Group, el metaverso podría sumar más de $3 billones al Producto Interno Bruto (PIB), del mundo, solo a 10 años de su lanzamiento.

Este estudio especializado comparó el impacto de la tecnología del metaverso, un entorno virtual tridimensional inmersivo compartida entre los usuarios en Internet.

En esta década esta tecnología podrá agregar un crecimiento del 2.8% a la economía mundial. Es decir, suponiendo que el metaverso arrancara desde hoy, para el año 2031 la contribución sería de $3 billones.

De este modo, Analysis Group detalló que, de la misma manera, que los smartphones, el metaverso transformaría muchos sectores de la economía. Por ejemplo, la educación, salud, manufactura industrial, comunicaciones y entretenimiento.

