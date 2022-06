¿Cómo abrió esta semana el precio del petróleo?

Nueva York, NY.- El precio del petróleo intermedio o West Texas Intermediate (WTI), abrió esta semana con una leve subida de 0.05% para llevar el precio del barril de petróleo a los $118.93, luego de una revalorizada de 3.5% en la semana pasada.

En horas de la mañana en Nueva York, los contratos futuros del WTI, para entrega en julio, ganaron 6 centavos con respecto al cierre de la sesión anterior.

Ver más: Cadena Starbucks fijó posición en Rusia

Pese a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y sus aliados acordaron subir la producción en 638.000 barriles diarios, entre julio y agosto, los precios del petróleo se revalorizaron la semana pasada.

Así pues se estarían superando los incrementos de 432.000 barriles diarios, previstos anteriormente por la OPEP. Medida con la que se pretende compensar el veto impuesto al petróleo de Rusia, tras la invasión a Ucrania.

The 41st JMMC Meeting, held via videoconference, has concluded. It was chaired by HRH Prince Abdul Aziz Bin Salman, Saudi Arabia’s Minister of Energy, and Co-Chair HE Alexander Novak, Russian Deputy Prime Minister. pic.twitter.com/GKE56ZkZGT

— OPEC (@OPECSecretariat) June 2, 2022