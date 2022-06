Janet Yellen admitió públicamente estar equivocada

Washington, DC.- Janet Yellen, Secretary of the Treasury de Estados Unidos, en una entrevista en CNN este martes, reconoció que se equivocó sobre la avasallante evolución de la inflación en el país.

En este sentido, la secretaria Yellen precisó, «Creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación»; para responder sobre su comentario en 2021 donde expresó que la inflación representaba un «pequeño riesgo».

Por su parte, la U.S. Department of Commerce sentenció que la inflación en el país sigue en niveles históricos que datan de hace cuarenta años; pese a sufrir una leve moderación en abril cuando se ubicó en 8.3%, dos décimas por debajo de marzo.

En este sentido la imparable inflación arrinconó a la Reserva Federal de Estados Unidos a subir en dos ocasiones seguidas los tipos de interés. Por ahora se ubica entre el 0.75% y el 1%.

