Río de Janeiro se postulará como sede del Mundial de la FIFA

Rio de Janeiro, Brasil.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro, se postulará como candidata para ser la sede del Mundial de la FIFA, que se realizará este año.

Esto, tras la decisión de Japón tras la desistir del evento previsto para diciembre, por la pandemia del covid-19.

Asimismo, el interés de Río de Janeiro en albergar el Mundial fue anunciado hoy por el secretario municipal de Hacienda y Planificación, Pedro Paulo. Esto, tras declarar como exitosa la apertura al público del Maracaná tras más de un año y medio de permanecer cerrados los estadios en Brasil.

Por su parte, Pedro Paulo, declaró, “Estamos iniciando las negociaciones para que la final del Mundial de Clubes pueda disputarse en Río de Janeiro luego de que Tokio renunciara al evento”.

Mundial de Clubes de 2021? Queremos! Depois do sucesso do evento teste, no jogo entre @flamengo e Grêmio no @maracana, temos plena convicção de que estamos preparados para receber o mundial, com muito orgulho e paixão pelo esporte. #MundialDeClubesNoRiohttps://t.co/ewNZ07Wgin

— Pedro Paulo (@pedropaulo) September 16, 2021