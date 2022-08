Razón por la que el tenista serbio renunció al U.S Open

Nueva York, NY.- El tenista serbio Novak Djokovic hizo pública su renuncia al próximo U.S Open de Tenis, motivado por no poder entrar a Estados Unidos por no cumplir con el esquema de vacunación contra el covid-19.

El tenista tres veces campeón en NYC y finalista el año pasado, Novak Djokovic, no pudo disputar la gira americana de 2022. La insistente negativa a vacunarse del tenista serbio le ha impedido participar en la apertura y cierre de esta temporada.

En su cuenta Twitter, el tenista publicó, «Lamentablemente, esta vez no podré viajar a NY para el Abierto de EEUU. Gracias #NoleFam por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir».

Por la misma razón, el tenista serbio y ganador de 21 «grandes» no disputó el último Abierto de Australia. De hecho, Djokovic oficializó su renuncia a horas del sorteo del cuadro principal. Por lo que este año solo puedo participar en Roland Garros y Wimbledon, donde fue campeón.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022