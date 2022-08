Tenista estadounidense anuncia que deja el tenis

Toronto, Canadá.- Serena Williams, tenista estadounidense anunció que deja el tenis, por medio de una carta publicada en la revista Vogue este martes, argumentando que está preparada para retirarse del deporte después del Abierto de Estados Unidos.

La tenista Williams, en este momento compite en el torneo de Toronto. Sin embargo, aclarando su anuncio precisó que no le gusta utilizar la palabra retirada. Aunque aclaró que preferiría llamarlo como una, «evolució».

Ver más: Campeón del abierto del toneo ATP 250 de Los Cabos

Dicho con sus palabras, la tenista de 40 años anunció, «Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi». En este sentido agregó que una de las razones es su deseo por ser madre.

La tenista estadounidense, Serena Williams anuncia que deja el tenis, y sugiere que será tras el Abierto de EE. UU.

Pese a que Serena Williams ya es madre de Alexis Olympia Ohanian Jr., que nació en septiembre de 2017, luego de un complicado parto donde se complicó con un diagnóstico de embolismo pulmonar.

Jornada cancelada ☔️ 🇪🇸Bautista-Giron🇺🇸 7-6, 2-1

🇦🇺De Miñaur-Shapovalov🇨🇦 7-5, 6-6

🇬🇧Draper-Gaston🇫🇷 6-2, 2-3 Terminarán mañana en @OBNmontreal pic.twitter.com/0cnN6etzgK — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 9, 2022

Tras 23 títulos de Grand Slam y a punto de cumplir sus 41 años en septiembre confesó que su hija, Olympia le expresó su insistente ganas de tener una hermana, «a veces, antes de irse a la cama, reza a Jehová para que le traiga una hermana. (¡No quiere para nada un niño!)».

A esto la tenista desarrolló, «Estaría ahí jugando y ganando mientras mi esposa está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia. Quizás hubiese sido más un Tom Brady (la estrella del fútbol americano) si hubiese tenido esa oportunidad. Y que no se me malentienda: me encanta ser una mujer y amé cada segundo del embarazo de Olympia».

Ver más: Lorena Ochoa en el abierto mexicano de Los Cabos

Hay que recordar que Serena Williams se convirtió en tenista profesional a los 14 años. Es decir, inició su carrera profesional en 1995, siendo la hermana de la también tenista Venus Williams, que ganó su primer título individual, el Abierto de Estados Unidos, en 1999.

Finalmente, Serena ganó en 2002 ganó su primer Roland Garros, tras derrotar a su hermana Venus. Encima, ese mismo año conquistó su primer Wimbledon. Además, ganó en siete ocasiones el Abierto de Australia, otras siete veces Wimbledon, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

Video: Charlotte FC carga con derrota como local