U.S Open hace oficial salida de tenista alemán del torneo

Nueva York, NY.- El tenista alemán, Alexander Zverev tomó la decisión definitiva en cuanto a su participación en el U.S Open o Abierto de Estados Unidos, que se desarrollará en Flushing Meadows, en la ciudad de Nueva York a partir del 29 de agosto.

El tenista alemán Zverev decidió renunciar a su participación en el U.S Open por no estar completamente recuperado de una grave lesión de su tobillo. La misma la sufrió el pasado 23 de mayo en su participación del Roland Garros.

La lesión del alemán Zverev fue una rotura de ligamentos del tobillo derecho. La rotura se dio mientras jugaba contra del español Rafael Nadal en las semifinales del torneo. Posteriormente, fue operado el 7 de julio de este año.

Pese a que el tenista alemán Zverev figuraba en la lista previa para la participación del U.S Open o Abierto de Estados Unidos, el atleta alemán se vio en la obligación de renunciar a solo cuatro días del sorteo del cuadro.

