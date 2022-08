Primer fichaje en la historia de Charlotte FC se marcha a España

Charlotte, NC.- Sergio Ruiz, el primer fichaje en la historia de Charlotte FC, tomó sus maletas con rumbo a España. El equipo de Queen City y el Granada CF lograron un acuerdo que devolverá al jugador a su país de origen.

Ruiz firmó contrato con Charlotte FC en 2020. Él se convirtió en la piedra fundacional de la plantilla, sin embargo no logró completar la temporada y se marcha tras disputar 18 partidos en los que marcó un gol y sumó tres asistencias.

Ver más: ¿Quién es Sergio Ruiz? El primer fichaje de Charlotte en la MLS

El Granada CF, de la segunda división española, anunció el fichaje y dijo que Ruiz permanecerá en el club rojiblanco hasta 2026.

.@Sergio_Ruiz_6 wanted to record a special message for the fam 💌 pic.twitter.com/UZBQUc4F7Y — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 9, 2022

“El club da la bienvenida a Sergio Ruiz como nuevo jugador del Granada CF, así como también le desea la mayor de las suertes en su llegada a la entidad rojiblanca”, dijo el club español en un comunicado.

Sergio Ruiz deja Charlotte FC y regresa a España

“Es un momento triste dejar Charlotte FC y este club y esta ciudad siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Me presentaron una oferta para regresar a España que es la mejor opción para mi familia en este momento de nuestras vidas”, dijo Sergio Ruiz en declaraciones reseñadas en el sitio web del club.

“Jugar en el Bank of America Stadium frente a los increíbles fanáticos aquí en Charlotte fue una de las partes más gratificantes de mi carrera. Me recibieron desde el día que firmé y realmente pudieron sentir el amor y el apoyo que me han mostrado a mí y al resto del equipo”, agregó el primer fichaje en la historia de Charlotte FC.

Ruiz llegó a Charlotte FC proveniente de Racing Santander, club en el que se formó en las categorías inferiores.

Ver más: Hispanos en Charlotte FC: Sergio Ruiz, la piedra fundacional

Con el estreno de The Crown en la Major League Soccer todavía con meses por delante, el equipo lo cedió una campaña a Las Palmas, antes de su temporada de estreno.

“Sergio es un excelente ejemplo de lo que significa ser un futbolista profesional en la forma en que se comporta tanto dentro como fuera de la cancha. Fue un placer tenerlo representando a Charlotte FC y es un momento agridulce verlo partir del Club”, dijo el director deportivo Zoran Krneta.

Video: Charlotte FC destruye al Nashville SC