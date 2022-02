Hispanos en Charlotte FC: Sergio Ruiz, la piedra fundacional

Charlotte, NC.- Sergio Ruiz acaparó la atención en Queen City en julio de 2020. Él fue anunciado por todo lo alto como el primer fichaje del Charlotte FC, un club nuevo que todavía tenía lejano su debut en la Major League Soccer.

Pero ahora el mediocampista no está solo. Él forma parte de un equipo que está a las puertas del debut en la liga estadounidense.

El español de 27 años, uno de los nueve hispanos en Charlotte FC, se convirtió en la piedra fundacional de la plantilla.

“Estoy ansioso por comenzar en Charlotte FC”, dijo Sergio Ruiz en una entrevista en agosto de 2021.

Our first-ever signing has officially made it to the QC! 👑 pic.twitter.com/6FdjNSNcqA

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 24, 2022