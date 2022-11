Presidente de la FIFA llamó al alto al fuego en Ucrania

Nusa Dua, Indonesia.- El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino instó al alto al fuego en Ucrania, durante el mes del Mundial de Fútbol en Qatar 2022 que iniciará el próximo domingo 20 de noviembre, en medio de un discurso en la Cumbre de Líderes del G20 en la isla de Bali en Indonesia.

De este modo, Infantino expresó «Mi petición a todos vosotros es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz».

En este sentido, el presidente de la FIFA detalló, «Sois los líderes mundiales, podéis influir en el curso de la historia. El fútbol y el mundial os ofrecen a vosotros y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo».

Hay que recordar que debido a la invasión de Ucrania la FIFA decidió suspender a Rusia del Mundial de Qatar 2022. Por el contrario, la selección de Ucrania no clasificó. En cuanto a la presencia de Rusia en la Cumbre de Líderes del G20 estará representada por su ministro de Exteriores, Sergéi Lavrov.

A celebration of unity and passion for the game we love so much ⚽️❤️

With the @FIFAWorldCup just days away, FIFA has joined forces with a host of international icons to launch #FootballUnitesTheWorld. pic.twitter.com/86JFuw2aGh

— FIFA.com (@FIFAcom) November 15, 2022