Alojamientos en la Copa del Mundo Qatar 2022

Doha, Qatar.- Más de 90.000 alojamientos fueron reservados por noche por los fanáticos en Doha, para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022, de acuerdo con cifras publicadas por los organizadores, además notificaron que al menos otras 25.000 habitaciones siguen disponibles.

Estas 90.000 habitaciones están repartidas entre villas, cabañas portátiles, habitaciones y tiendas de campaña. Por ejemplo, por $200 la noche, las personas pueden alquilar una de las 6.000 cabinas portátiles de aluminio pintadas de colores brillantes.

En este sentido, Omar Al-Jaber, director ejecutivo de alojamiento del Comité Supremo de Entrega y Legado (SC), precisó que, «El mercado aún está abierto y (los fanáticos) tienen suficiente tiempo para decidir y reservar».

Asismismo el país organizador del Mundial Qatar 2022 espera 1.2 millones de visitantes durante el torneo que tendrá una duración de 30 días. Sin embargo, el mayor número de visitantes se espera entre el 24 y el 28 de noviembre, concordando con la fase de grupos del Mundial.

