Pormenores de la décima cuarta UEFA Champions League en Francia

París, Francia.- El Real Madrid alcanzó la décima cuarta UEFA Champions League, este sábado 28 de mayo, en el Estadio de Francia, por un gol que llegó en el minuto de 59′ a pie del brasilero, Vinícius Júnior con asistencia del centrocampista uruguayo Federico Valverde.

El juego en principio estuvo dominado por el once titular de Jürgen Norbert Klopp, Liverpool FC, y ofensivamente liderado por el senegalés, Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah, y el intermitente colombiano Luis Díaz que no concretaron el gol.

Sin embargo, la figura del partido fue, indudablemente, el belga Thibaut Courtois que le cerró el arco, en al menos, 5 ocasiones muy claras de gol al Liverpool. Gracias a Courtois y a un Real Madrid acostumbrado a jugar y ganar finales se dio la quiniela de esta UEFA Champions League 2022.

Pese al espectáculo que ofreció el Real Madrid y el Liverpool y la alegría del deporte más bonito del mundo, la logística y organización del evento pretendió manchar la La décima cuarta UEFA Champions League.

Gérald Darmanin, ministro del Interior de Francia detalló, «Lamentamos la desorganización por la que entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos sin entradas o con entradas falsificadas llegaron al Estadio de Francia».

🗣️ Klopp: "We celebrate life, we celebrate the season, we celebrate our competitions." #UCL pic.twitter.com/lJktNVml3p

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2022