Charlotte FC perdió la ventaja en Seattle

Charlotte, NC.- Un gol de Benjamin Bender puso a Charlotte FC adelante en el marcador. Pero a Seattle Sounders solo le bastaron ocho minutos para darle vuelta al juego. El equipo de Queen City perdió la ventaja y la oportunidad de alcanzar su primera victoria en la carretera en la Major League Soccer.

El Lumen Field, en Seattle, fue testigo del esfuerzo de dos equipos que lucharon por los tres puntos. Pero al final los locales, recién titulados en la Liga de Campeones de la Concacaf, se alzaron con el triunfo.

Ver más: Charlotte FC con la mirada en los Sounders

Los Sounders comenzaron el partido metiendo a “The Crown” en su campo. Llevaba el control y las jugadas de peligro solo eran suyas.

Pero, a los 22 minutos el ecuatoriano Yordy Alcívar tuvo la oportunidad para los visitantes. Estrelló una pelota en el poste desde un tiro libre y el rebote cayó en los pies de Bender que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

Alcívar with the rip, Bender with the rebound! pic.twitter.com/naZoBy0Mv6

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 30, 2022