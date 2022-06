Max Verstappen reforzó su liderato en Montreal

De esta manera, Max Verstappen de 24 años alcanzó su sexta victoria de 2022, cuando ganó el circuito Gilles Villeneuve de Montreal por delante de Sainz, posicionándose por undécima vez en el podio de la F1.

Por su parte, Fernando Alonso fue perjudicado por un «virtual safety car», y otro auto de seguridad «normal». Así pues, Carlos Sainz también complicó al joven Verstappen, bajo la lluvia en la calificación.

Por el momento, Max Verstappen lidera el Mundial con 175 puntos, 46 más que «Checo» y con 49 puntos sobre Charles Charles Leclerc de Ferrari; quien figuró como protagonista de la remontada del día cuando arrancó como decimonoveno y finalizó de quinto.

It's race day in Montreal and our furry friend is back to 'help' out the team 🦫 pic.twitter.com/wJv2hcvpMB

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 19, 2022