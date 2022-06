No solo son los nuevos campeones de las Finales de la NBA

San Francisco, CA.-Los Golden State Warriors son los campeones de las Finales de la NBA esta temporada 2022 en el Chase Center, con un brillante Stephen Curry como que recibió su primer galardón de MVP, con 34 puntos y 6 triples para esfumar los sueños de los Boston Celtics.

De esta forma, los Warriors superaron a los Celtics en la general 4-2, y ayer por la noche 103-90; en una remontada épica. Los Celtics se adelantaron 14-2 en el marcador, y cualquier fantasía de remontada era mera especulación.

Sin embargo, un Stephen Curry sumó 34 tantos y 6 triples, volviendo a liderar a los Warriors de Steve Kerr. Capítulo que se cierra a lo grande, pese a estar impregnado de lesiones, pandemia, recaídas y la salida de Kevin Durant a Brooklyn.

En este sentido, el liderazgo de Curry estuvo acompañado por: Wiggins, Jordan Poole, Draymond Green y Klay Thompson. Así pues, repartieron 27 asistencias y robaron 13 balones; siendo quizás, los robos de balón el «talón de Aquiles» de los Celtics.

Asimismo, los Warriors saben aprovechar las carencias de sus oponentes. Pero esto no los salvó de caer en las Finales de la NBA de 2019, ante los Toronto Raptors. En parte, pagando la ausencia de Kevin Durant y sobre todo Klay Thompson.

