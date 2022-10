Lionel Messi expande sus negocios a Silicon Valley

Silicon Valley, CA.- El astro argentino Lionel Messi expande sus negocios con inversiones fuera del fútbol, fundando una empresa de inversión en tecnología, medios de comunicación y deportes bajo la firma Play Time Sports-Tech HoldCo LLC.

La empresa de Lionel Messi tendrá base en la ciudad estadounidense de San Francisco. Se prevé que este sea el vehículo para las futuras inversiones del futbolista argentino.

La Pulga Messi expresó en un comunicado, divulgado por Bloomberg, «Estoy emocionado de extender nuestras raíces en Silicon Valley y estoy encantado de que Play Time vaya a colaborar con emprendedores de todo el mundo».

De este modo, el holding inversor se dedicará a explorar las oportunidades que podrían ir desde financiar clubes o startups inherentes al mundo de la tecnología y el fútbol. Este sería otro de los negocios del jugador argentino que ya incursionó en el rubro inmobiliario.

