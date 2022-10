La deportista iraní que regresó a Teherán sin hiyab

Teherán, Irán.- La deportista iraní Elnaz Rekabi que causó controversia al competir internacionalmente en escalada sin hiyab, regresó a Irán donde fue recibida con ovación por multitudes luego de competir en Corea del Sur en representación de su país.

Las imágenes de su participación en la competencia internacional en Corea del Sur, muestran a la deportista iraní escalando sin cubrirse la cabeza. Sin embargo, sus declaraciones a los medios insisten en que no fue adrede.

Así pues, la escaladora iraní detalló que había regresado «plenamente de salud». Al tiempo que se disculpaba con «el pueblo de Irán por la turbulencia y la preocupación que creé». En esta ocasión habló usando una gorra de béisbol y una capucha.

Del mismo modo añadió en sus declaraciones, «La lucha que tuve para usar mis zapatos y preparar mi equipo me hizo olvidar el hiyab adecuado que debería haber tenido. Fui a la pared y ascendí».

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m

— Iran embassy in Seoul (@IraninSKorea) October 18, 2022