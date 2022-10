Se retira ex ala cerrada de los Tennessee Titans

San Francisco, CA.- El ex ala cerrada del Pro Bowl y jugador de los Tennessee Titans de la NFL, Hubert Delanie Walker, se retira a sus 38 años, tras 14 temporadas en el fútbol americano que empezó en 2006 con los San Francisco 49ers.

Luego de este contrato con los San Francisco 49ers, Delanie Walker firmó un contrato por cuatro años con los Tennessee Titans en 2013, por una suma de $17.5 millones.

Se prevé que Delanie Walker haga oficial que se retira de la NFL, este martes por la tarde, justo cuando ofrezca una conferencia de prensa en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee.

Por su parte, Delanie Walker adelantó este lunes, «Diría que funcionó mejor de lo que podría haber imaginado». Además compartió, «Soñé con eso y lo hice cobrar vida porque creía que lo haría. Sabía que una vez que tuviera la oportunidad, no iba a dejar que se me escapara».

Asimismo, continuó, «Jugar en Tennessee, con los Titans, fue mejor de lo que jamás soñé, y no puedo agradecer lo suficiente a la organización de los Titans por creer en mí y darme la oportunidad de hacer todo lo que podía hacer. «Fue un sueño». hecho realidad, para ser honesto contigo».

