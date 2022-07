La peruana Kimberly García León doble Campeona del Mundo

Eugene, OR.- Kimberly García León, atleta peruana se proclamó la nueva campeona del mundo en el Mundial de Eugene, en los 35 km marcha, con un tiempo de 2h39:16, para ubicarse como la tercera mejor marca de la historia, solo a una semana de ganar Oro en los 20 km marcha.

De esta manera, la atleta peruana y nueva campeona del mundo, Kimberly García León se convierte en la primera campeona de la historia en 35 km marcha. Debido a que es una disciplina que se estrenó en esta distancia para el Mundial de Eugene.

Asimismo, la polaca Katarzyna Zdzieblo con una marca de 2h40:03; y la china Shijie Qieyang con un tiempo de 2h40:36 subieron al podio para acompañar a la peruana.

Por su parte, las españolas Raquél González y Laura García Caro llegaron quinta y sexta. Alcanzando así sus mejores resultados en Mundiales; sin embargo disminuyeron en más de 5 minutos sus marcas personales con sus tiempos de 2h42:27 y 2h42:45, respectivamente.

And off they go!! 🥳

Women's 35km race walk kicked off.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/AJNZg2TjS2

— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022