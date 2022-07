Los Ángeles, CA.- El Juego de las Estrellas 2022 de las MLB, se llevó a cabo este 19 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles, dejando a la Liga Americana como el gran vencedor de la jornada, con el protagonismo de Giancarlo Stanton de los Yankees de NY y Byron Buxton de Mellizos de Minnesota.

El resultado del Juego de las Estrellas 2022 fue de 2 carreras por 3, a favor de la Liga Americana. Inicialmente, Stanton conectó un vuela cercas en la cuarta entrada. Así, impulsó a José Ramírez de los Guardianes de Cleveland hasta home.

Por el contrario, el derecho Tony Gonsolin de los Dodgers, fue el pitcher víctima de la ofensiva la Liga Americana, porque inmediatamente, Buston bateó otro jonrón por el jardín izquierdo, para que la Americana remontará el juego.

De esta manera, el estadounidense Giancarlo Stanton fue galardonado como el Jugador Más Valioso de Estrellas o MVP del All-Star, al recibir el premio Ted Williams.

En sus declaraciones Stanton precisó luego de recibir el Ted Williams por el MVP del All-Star, «Esto es algo increíble para mí. Mi papá me llevó a mi primer juego de los Dodgers y hoy estamos aquí».

