Jon Jones arrestado por agresión y violencia doméstica

Las Vegas, NE.- La estrella de la MMA, Jon Jones, fue arrestado la madrugada, del viernes, en Las Vegas por violencia doméstica y manipulación de un vehículo, y actualmente se encuentra tras las rejas.

Según, las fuentes policiales señalaron que recibieron una llamada del Hotel Caesars Palace, alrededor de las 5:45 de la madrugada.

Inmediatamente, los policías acudieron al lugar y en primera instancia trataron de dialogar con la superestrella de UFC.

La estrella Jones, de 34 años, finalmente fue arrestado por delito menor de violencia doméstica. Además de los cargos de agresión y lesiones y por dañar un vehículo ajeno, lo que sí es considerado como un delito grave en el estado de Nevada.

Here’s my hit on @SportsCenter just a few minutes ago from Las Vegas on the latest regarding Jon Jones https://t.co/KD4EKcGxpR

— Marc Raimondi (@marc_raimondi) September 24, 2021