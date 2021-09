Panthers en buena racha pero Christian McCaffrey se lesionó

Houston, TX.- Carolina Panthers han tenido un comienzo fabuloso que los hace soñar en una clasificación a los playoffs a pesar de lo temprano de la campaña. El equipo se mantiene invicto, pero recibió una mala noticia en su último juego: Christian McCaffrey se lesionó y también Jaycee Horn, su reciente selección de primera ronda.

El alcance de la lesión de McCaffrey todavía no está claro. El running back salió del juego el jueves en la noche ante Houston Texans en el segundo cuarto.

El corredor sufrió un tirón en el muslo, dijo el entrenador en jefe de Carolina, Matt Rhule, después del partido. Rhule agregó que desconoce la gravedad de la lesión.

“Obviamente, lo queremos de regreso (a McCaffrey), pero quiero que se tome su tiempo ahora y se asegure de que esté bien para el final de la temporada”, dijo el quarterback Sam Darnold en declaraciones pospartido.

Christian McCaffrey se lesionó justo en después de una carrera en la que no hubo contacto con ningún otro jugador. El running back abandonó el campo y entró en la carpa médica azul.

El corredor es una de las estrellas más brillantes y versátiles de la liga cuando está sano. De hecho en su vitrina tiene dos campañas en las que corrió más de 1.000 yardas. Sin embargo, las lesiones lo han tenido marginado.

La temporada pasada de McCaffrey se redujo a solo tres juegos debido a lesiones en el hombro y el tobillo.

La otra mala noticia para los Panthers es la lesión de Jaycee Horn.

Matt Rhule dijo después del partido que Horn se rompió “algunos huesos” del pie.

Here’s what happened to #Panthers CB Jaycee Horn. It's a non-contact injury and he immediately signals for help. A lot of breath holding for the #Panthers right now.pic.twitter.com/VbibSvnkgc

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 24, 2021