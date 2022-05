¡Es un hecho! Igualdad salarial en el fútbol profesional de EE. UU.

Chicago, IL.- La igualdad salarial en el fútbol profesional del país es un hecho, gracias a un acuerdo histórico entre la United States Soccer Federation (USSF) y las asociaciones de jugadoras y jugadores de las selecciones nacionales de EE. UU.

Este acuerdo pactó un nuevo convenio colectivo que precisa la igualdad salarial entre los deportistas del fútbol en EE. UU. De este modo, USSF garantizará «igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos«.

En un comunicado oficial, la USSF expresó que se convierte en la primera federación en alcanzar estos niveles de paridad entre géneros. Es decir, igualó los premios de participación en la Copa Mundial tanto en la selección masculina como la femenina.

En este sentido, los convenios colectivos estarán en vigencia hasta el 2028, donde se incluye, «compensación idéntica por todas competiciones incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la introducción de un mecanismo idéntico para compartir todos los ingresos comerciales de ambos equipos».

This moment is the result of an extensive bargaining process, and U.S. Soccer is grateful for the commitment and collaboration of the men’s and women’s national teams and their representatives throughout this process.

— U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022