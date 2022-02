Histórico logro de la selección femenina de fútbol de EE. UU.

Washington, DC.- La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Selección Femenina estadounidense cerraron el debate que orbitaba en torno a la discrimación salarial, donde se llegó a un acuerdo por el que las jugadoras percibirán $24 millones por indemnización aunado al mismo salario que la selección masculina.

En este sentido, el acuerdo supone una importante victoria para la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, tras haber demandado a la Federación por desigualdad. Este motivo de desigualdad reposa en el aspecto salarial con respecto a los salarios de la selección masculina.

En un comunicado en conjunto, tanto la las jugadoras de la selección como la Federación precisaron que «orgullosamente» trabajarán hombro a hombro para «avanzar en la igualdad» en el fútbol de Estados Unidos.

Por su parte, medios especializados en deportes como ESPN divulgaron que las jugadoras repartirán $22 millones aclarando que la Federación abonará $2 millones más. Este monto adicional tendría el objetivo de ayudar a las futbolistas cuando les toque su retiro del mundo deportivo profesional.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up

— U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022