La Federación de Soccer de EE. UU. renueva histórico acuerdo con Nike

Chicago, LA.- La United States Soccer Federation anunció, este miércoles, que extendió su contrato a largo plazo con la marca deportiva Nike, que lleva patrocinando a los equipos nacionales desde 1995.

De esta manera, se cristaliza el contrato comercial más grande en la historia del máximo organismo del fútbol en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se convierte en una de las mayores inversiones que Nike ha firmado a nivel global.

El nuevo acuerdo, que extiende lo que fue una de las asociaciones corporativas más exitosas y beneficiosas en la historia del soccer en Estados Unidos, se alinea con la visión de U.S. Soccer para convertir el fútbol en el deporte preeminente en el país.

Juntos, Nike y U.S. Soccer se enfocarán en hacer crecer el deporte en la competición femenina. Creando más acceso al fútbol para asegurar que sea el deporte más inclusivo en Estados Unidos.

De esta forma, este es el tercer acuerdo comercial firmado por U.S. Soccer bajo el liderato de la presidenta Cindy Parlow Cone, el CEO y Secretario General Will Wilson, y el Director Comercial David Wright, y sirve como una base prominente para el crecimiento continuo.

The future of sport is built on firsts and never-seen-befores. It’s where “what if” becomes “why not?” It’s where @realshellyannfp and @DiedetheGreat and @_ajawilson22 make the impossible possible. Watch and see how tomorrow could be the best day ever.

🔈: @Lupita_Nyongo pic.twitter.com/R47DuDgYMm

— Nike (@Nike) July 11, 2021