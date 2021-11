Fanático latino hace propuesta de matrimonio en estadio de Charlotte FC

Charlotte, NC.- La pasión por el fútbol no deja de lado el amor. Y así lo demostró un fanático latino que hizo una sorpresiva propuesta de matrimonio a su novia en el estadio de Charlotte FC.

Jocelyn no se imaginó los planes que tenía Armando. Ellos estaban en el estadio en un evento de selección de asientos para el estreno de Charlotte FC en la próxima temporada de la Major League Soccer.

Para sorpresa de la joven, y de los aficionados que estaban en el estadio, Armando tenía un plan en complicidad con Charlotte FC.

Armando se arrodilló en el césped del campo y le propuso matrimonio a Jocelyn.

Here’s a video I took when we saw what was going on! Congratulations!!! pic.twitter.com/Yqunh8awXI

— mynamejeff (@MrNoso_) November 16, 2021