Charlotte FC tiene a su primer jugador de eMLS

Charlotte, NC.- El mundo de ligas de esports tiene cada vez más seguidores en todo el mundo. Charlotte FC, próximo a ser una nueva franquicia en debutar en la Major League Soccer, contrató a su primer jugador de eMLS.

Se trata de Khaled Ali quien compite bajo el gametag kmali97. Él es un jugador joven. Irrumpió en la escena competitiva de la EA SPORTS FIFA en 2021.

Pero, su talento en el manejo de los mandos rápidamente se puso de manifiesto. Su temporada de estreno la terminó como el decimotercer mejor jugador de PS4 en los Estados Unidos. También ocupó el puesto 27 en toda Norteamérica durante el mismo período.

“Ha sido un sueño para mí jugar EA SPORTS FIFA a nivel profesional y espero competir por Charlotte FC en la próxima temporada de eMLS”, manifestó Ali.

“Poder representar a las Carolinas, el lugar al que llamo mi hogar en los Estados Unidos es un honor increíble. Esta es una oportunidad emocionante para mí de mostrar mis habilidades a una audiencia más amplia y espero lograr el mayor éxito posible para nuestros increíbles fanáticos”.

