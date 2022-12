El camino para que Argentina llegue a la Final de la Copa del Mundo

Doha, Qatar.- Sin lugar a dudas la selección de fútbol de Argentina es una de las favoritas para ganar la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, sin embargo, está presionada por la deuda que tiene con sus hinchas por no ganar con Lionel Messi que ya juega su último Mundial, por lo que ganar este tercer título de la Copa del Mundo sería ideal.

Ahora bien, revisando cómo se clasificó Argentina a los Octavos de Final del Mundial es imborrable su dudoso debut. Este primer juego de Fase de Grupos fue contra Arabia Saudita donde cayó 2 goles por 1, con gol de Messi desde el punto de penal.

Sin embargo, ya con la presión de sumar puntos se enfrentó a una dura y estratega Polonia donde ganó 2 tantos por 0. Finalmente, se enfrentó a una dubitativa selección mexicana que salió aplastada por una gran Argentina 2 goles por 0.

El camino de Argentina a la Final de la Copa del Mundo 2022

De este modo, Argentina pasa a Octavos de Final como líder del Grupo C. De manera que, ahora el próximo contrincante de la selección argentina es el subcampeón o segundo lugar del Grupo D, Australia. Hay que recordar que los Octavos de Final son juegos eliminatorios donde en un solo juego se define quién pasa a Cuartos de Final.

La hinchada de #LaScaloneta >>>>> — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 2, 2022

En el caso de que Argentina derrote a Australia, podría enfrentarse a Holanda en los Cuartos de Final. Esto si los ganadores del Grupo A ganan a los subcampeones del Grupo B, Estados Unidos.

La Fase de Grupos de la #CopaMundialFIFA en números… — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 3, 2022

De llegar Argentina a semifinales, podría jugar contra el subcampeón del Grupo F, Croacia. O por el contrario, al ganador del Grupo G, su rival de la competitiva Conmebol, Brasil. Si Argentina vence en semifinales, podría llegar a enfrentar a los posibles ganadores del Grupo B, H o D.

Es decir, la posible Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, podría ser Argentina vs Inglaterra. También podría ser Argentina vs Portugal o Argentina vs Francia, respectivamente.

